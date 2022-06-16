В результате агрессии РФ в Украине 318 детей погибли и более 581 ранены, - Офис генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 297, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.
По данным ювенальных прокуроров, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ г. Угледар Донецкой области.
Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в г. Мариуполь погибли две семьи и их пятеро детей.
Также стало известно, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел, в результате чего ребенок получил осколочное ранение.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2000 учебных заведений. Из них 208 разрушены полностью.