Партнеры и дальше будут поддерживать Украину, - Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн"
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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".
Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость;
наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину;
НАТО имеет самое большое единство в своей истории;
Украина победит", – написал он.
Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу".
По итогам встречи, Украине предоставят большее вооружения.
В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США.
А также – вертолеты от Словакии; артиллерия от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.
"…и еще кое-что", - добавил Резников.
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