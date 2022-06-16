Враг нанес ракетные авиаудары по Сумщине. Известно о 4-х погибших и 6-х раненых, - Живицкий
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Ночью по территории Садовской ОТГ Сумского района враг нанес ракетный авиаудар.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.
Информация о разрушении и повреждении пока не сообщается.
"И да, это тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – добавляет Живицкий.
Также сообщается, что около 5 утра по Краснопольской громаде россияне нанесли один ракетный авиаудар.
"Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens", - добавляет глава региона.
Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.