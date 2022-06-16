Вопрос в том, будет ли существовать Украина через три-четыре года, - Арахамия

Россия почувствует все последствия международных санкций через три-четыре года. Вопрос в том, будет ли тогда существовать Украина, чтобы оценить результат.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. Его слова цитирует издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Россия в значительной степени изолирована от санкций из-за высоких цен на нефть. Но все последствия она почувствует в полной мере через три-четыре года.

"Вопрос в том, будем ли мы (Украина) здесь через три-четыре года, чтобы насладиться шоу", - сказал Арахамия.

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