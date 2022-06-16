Украина мобилизовала 1 млн человек и может мобилизовать еще 2 млн, - Арахамия

Украина может довести общее число мобилизованных до 3 млн. человек.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По словам Арахамии, Украина уже мобилизовала 1 млн украинцев и может мобилизовать еще 2 млн. Таким образом, у нее достаточное количество людей, чтобы продолжить противостоять захватчикам и защищать страну на Донбассе.

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