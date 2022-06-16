Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 950 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1449 танков и 3545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 июня потери личного состава противника составляют около 32 750 человек.