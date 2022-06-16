Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 950 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1449 танков и 3545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 32950 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1449 (+9) ед.,
боевых бронированных машин - 3545 (+17) ед.,
артиллерийских систем - 729 (+7) ед.,
РСЗО - 233 (+3) ед.,
средств ПВО - 97 (+0) ед.,
самолетов - 213 (+0) ед.,
вертолетов- 179 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
крылатых ракет - 129 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед.,
специальной техники - 55(+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе ВСУ.