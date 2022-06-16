Совместное заявление министерств обороны США, Германии и Великобритании. ТЕКСТ

Министерства обороны Соединенных Штатов, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением о поддержке Украины.

Его текст опубликован на сайте Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст заявления.

"Соединенные Штаты, Великобритания и Германия глубоко привержены поддержке Украины в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на Донбасс, где ведет систематические ракетные и артиллерийские обстрелы дальнего радиуса действия как оборонных украинских военных позиций, так и гражданской инфраструктуры.

Чтобы помочь Украине защитить своих граждан и суверенную территорию, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS). Украина обратилась с конкретной просьбой о предоставлении такой возможности, которая позволит украинским вооруженным силам вести точный огонь по силам вторжения на расстоянии около 70 километров.

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1 июня 2022 года США объявили о предоставлении четырех артиллерийских ракетных систем высокой мобильности M142 (HIMARS) и боеприпасов GMLRS. 6 июня Великобритания объявила, что предоставит три пусковые установки M270 MLRS с боеприпасами GMLRS.

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, Бельгия, министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия передаст три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS из запасов Бундесвера.

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Передача этих систем MLRS и соответствующее обучение, которое проведут наши три страны для украинских операторов, имеет решающее значение для самообороны Украины. Уже началось необходимое обучение использованию американских систем HIMARS и британских M270 для их развертывания в ближайшие недели, а обучение использованию немецких пусковых установок MARS начнется очень скоро, чтобы эти системы и их украинские экипажи могли быть развернуты срочно и без задержек".