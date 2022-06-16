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Делегации Украины и РФ раз-два в неделю говорят по телефону. Официальных переговоров пока не будет, - Арахамия

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Делегации Украины и РФ раз-два в неделю говорят по телефону. Официальных переговоров пока не будет, - Арахамия
Официальный переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией заморожен.

Об этом сказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По его словам, обе стороны четко понимают, что сейчас нет места для переговоров.

"Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении. Нам нужно как-то его изменить", - добавил Арахамия, отметив необходимость возобновить контроль над временно оккупированной территорией Украины.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Заберіть у бабуїна абхазького мікрохвон !!!)))
  • Mykola Trofimenko
    Та закрий ти вже свого рота, переговорник мля
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и снова о погоде)))
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    На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.



    На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
    В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
    Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
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