Делегации Украины и РФ раз-два в неделю говорят по телефону. Официальных переговоров пока не будет, - Арахамия

Официальный переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией заморожен.

Об этом сказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По его словам, обе стороны четко понимают, что сейчас нет места для переговоров.

"Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении. Нам нужно как-то его изменить", - добавил Арахамия, отметив необходимость возобновить контроль над временно оккупированной территорией Украины.

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