За минувшие сутки оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева и два района области, ранены 11 человек, - ОВА

Под обстрелами оказались громады Баштанского и Николаевского районов – Широковская, Березнеговатская, Первомайская, Куцурубская и Галицыновская громады. Обстреливали оккупанты и жилые кварталы города Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Николаевская областная государственная администрация в сводке относительно вражеских обстрелов в области за минувшие сутки, по состоянию на 8:00 16 июня.

"Город Николаев: днем, 15 июня, российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы "Ураган". В 13:05 попали в четырехэтажный жилой дом. Разрушена крыша, перекрытие от четвертого до второго этажа, повреждена несущая стена и выбиты окна. В общей сложности в доме повреждено 6 квартир. По предварительной информации, пять человек пострадали.

Баштанский район: днем, 15 июня, была обстреляна Широковская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушены фермерские склады. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: в течение дня, 15 июня, обстреливали с. Лиманы Галицыновской громады. В результате чего два дома сгорели, в других – выбиты окна, двери. Было временное отключение газа. Потерпевших нет. После вражеских обстрелов вечером, 15 июня, в с. Лиманы загорелось пшеничное поле. Также 15 июня в 11:30 в результате обстрела Парутинского старостинского округа Куцурубской громады произошло два случая огневых возгораний на открытой территории. Потерпевших нет. Во второй половине дня, 15 июня, в результате обстрелов пгт Первомайское произошло возгорание жилого дома. После вражеских обстрелов вчера, 15 июня, в с. Заселье Первомайской громады сгорел жилой дом. Потерпевших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, говорится в сообщении

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В то же время председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Telegram, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек.

"Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 287 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 26 пострадавших получили помощь амбулаторно", – говорится в сообщении.