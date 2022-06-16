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Макрон в Киеве: Мы несем месседж поддержки и единства Евросоюза

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Макрон в Киеве: Мы несем месседж поддержки и единства Евросоюза
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет донести месседж о поддержке Украины и единстве с ЕС.

Об этом он заявил, обращаясь к французским журналистам по прибытии на вокзал в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.

"Это важный момент", Зеленский получит "месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - цитирует французского лидера издание.

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    На самом деле это очень важный визит. Может быть самый важный в новой истории Украины. Так как это три главные страны ЕС. Но только если всё закончится для нас хорошо и мы там окажемся. Именно сегодняшний день будет знаковым.
  • Ivan Pidbujpata
    чого чого а меседжів не бракує...дєло давай
  • Dmitry Begemotovich
    Хотелось бы чтоб при разговоре присутствовал Джонсон с Блинкеном, и у каждого была большая дубина, которой бы каждый бил в сторону звука "лицо Путина".
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