США с начала вторжения РФ помогли Украине на $5,6 млрд, - Блинкен
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Решив начать необоснованное вторжение против своего соседа, президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее, мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины сильны. Российские войска проиграли битву за Киев и продолжают медленное и упорное наступление на востоке и юге Украины, сдерживаемое решительными и доблестными защитниками Украины", - подчеркнул Блинкен, комментируя выделение нового пакета помощи.
Он подчеркнул, что США совместно с более чем 40 союзниками и партнерами продолжают укреплять позиции Украины по защите своей независимости, обеспечивать победы на поле боя и, наконец, усиливать позиции Украины за столом переговоров.
"Мы ввели мощные санкции против России, укрепили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили исторический уровень военной и другой помощи Украине, поскольку она храбро защищала свою территорию и свою свободу. Наша решимость непоколебима. Мы едины с Украиной", - заявил Блинкен.
Как сообщалось, 15 июня президент США Джозеф Байден объявил о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд. По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".