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После встречи с Зеленским Макрон, Шольц и Драги посетят Ирпень.

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После встречи с Зеленским Макрон, Шольц и Драги посетят Ирпень.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM.TV.

"Мы планируем встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и провести запланированные интервью", – заявил Макрон.

Как уточняется, они посетят Ирпень.

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Топ комментарии

  • червона калина
    Який Ірпинь? В Северодонецьк або в Лисичанськ .
  • Elvis2
    А чего не в Бучу по убийствах и в Бородянку по разрушениях ?
  • Анна Сергеева
    "Три богатыря" не хотят посетить Северодонецк? Да и Мариуполь Пушилин будет рад показать. Может, поймут, что их ждет в недалеком будущем.
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