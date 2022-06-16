Сотни людей в Лисичанске застряли в подвалах, многие без еды и воды, - ГСЧС

Дети, женщины и старушки сидят в подвалах под вражескими обстрелами без еды и доступа к воде.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, под прицельным огнем росскийских войск вся территория Лганской области. В течение суток вследствие обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нирковом и Горском.

"Враг продолжает тактику тотального уничтожения и в очередной раз нанес удары по Лисичанску. В городе пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в очередной раз выезжали на ликвидацию пожаров, которые произошли в результате обстрелов. Сотни людей застряли в подвалах. Многие сидят без еды и воды", - говорится в сообщении. .

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Отмечается, что спасатели продолжают подвоз воды и продуктов питания в город. В часности, за прошедшие сутки в Лисичанск была доставлена ​​гуманитарная помощь и более 30 тонн воды.