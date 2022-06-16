Мы будем помогать столько, сколько потребуется, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.

"Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем – финансовая, гуманитарная, а также в плане оружия – будет продолжена. И что мы будем продолжать ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", – сказал канцлер.

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