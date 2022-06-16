Саммит в Мадриде трансформирует НАТО, - Столтенберг

Союзники по НАТО готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в борьбе с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", будем иметь контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - пояснил он.

По его словам, также будет принято решение об увеличении расходов на оборону.

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