"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", - коллаборант Стремоусов

Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый заместитель главы оккупационной "ВГА" коллаборант Кирилл Стремоусов, которого цитирует кремлевское издание ТАСС.

"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", - говорится в сообщении.

По его словам, дети-сироты гражданство России уже получили.

Стремоусов уверяет, что на российские паспорта в области "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях".

Коллаборант также говорит, что в области подано более 10 тысяч заявок на российское гражданство.

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