Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины - темы для обсуждения Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги, - Ермак

Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис прибыли в Киев.

Вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержание заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.

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