Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины - темы для обсуждения Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги, - Ермак
2 12720
Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис прибыли в Киев.
Вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержание заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.