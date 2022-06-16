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Обменивать и помиловать трех иностранных бойцов ВСУ, которых "приговорили" к смертной казни в "ДНР", не планируют, - глава террористов Пушилин

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Обменивать и помиловать трех иностранных бойцов ВСУ, которых "приговорили" к смертной казни в "ДНР", не планируют, - глава террористов Пушилин
Глава террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что приговоренных к казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима не планируют ни обменивать, ни помиловать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

На вопрос, помилуют ли "ДНР" британцев, он сказал: "Я не вижу для этого никаких оснований".

Комментируя их возможный обмен, Пушилин заявил: "Этот вопрос даже не обсуждается".

В то же время, как передает РИА Новости, глава террористов заявил, что решение о расстреле может быть принято не ранее чем через месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН назвали "военным преступлением" смертный приговор трем иностранцам в "ДНР"

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Пєніс Душилін, тебе також помилувати не планують, май це на увазі
  • jklpqrs
    тебя, пид@рок, никто не спрашивает. Сядь и засохни. За тебя решат.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевно, як виняток смертну кару треба винести самому чепушилу і одразу її виконати. Як цн було з моторолкою, гіві і іншими. І "скддям", які "суд" зображали заодно.
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