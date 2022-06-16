Обменивать и помиловать трех иностранных бойцов ВСУ, которых "приговорили" к смертной казни в "ДНР", не планируют, - глава террористов Пушилин

Глава террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что приговоренных к казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима не планируют ни обменивать, ни помиловать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

На вопрос, помилуют ли "ДНР" британцев, он сказал: "Я не вижу для этого никаких оснований".

Комментируя их возможный обмен, Пушилин заявил: "Этот вопрос даже не обсуждается".

В то же время, как передает РИА Новости, глава террористов заявил, что решение о расстреле может быть принято не ранее чем через месяц.

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