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Поставки оружия тормозят, потому что страны исчерпали свои запасы, - The New York Times

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Поставки оружия тормозят, потому что страны исчерпали свои запасы, - The New York Times
Одной из причин медленных поставок оружия для Украины есть то, что некоторые страны исчерпали свои запасы и теперь переходят на предоставление финансовой помощи.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но Альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что "обещание оружия и его поставки - разные вещи".

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Среди других причин называют:

  • нежелание Запада истощать свои арсеналы,
  • невозможность быстро произвести дополнительное оружие,
  • сложную логистику,
  • опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,
  • необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений,
  • опасность эскалации, если последуют удары по России.

О сложностях поставок Украине вооружений также рассказала постпред США при НАТО Джулиан Смит.

"Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила она.

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По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопросы предоставления Украине бронемашин.

При этом несколько стран "постепенно стали выражать беспокойство" в связи с тем, что их запасы вооружения иссякают. "Некоторые страны отдали все, что имели", – сказала она.

Поэтому некоторые страны решают перейти на предоставление финансовой помощи, добавила Смит.

Топ комментарии

  • saimansay
    Очередная чушь от таймс.
    Исчерпалось западное оружие?
    По логике таймс получается - после Украины путлер просто зайдет в Евпропу без единого выстрела - ведь оружия-то нет?
    Американские сми - как обычно высасывают "сенсацию" из пальца для продаж - это просто бизнес.
  • Dmitri 18251fb2
    не поставив ничего Германия уже истощила свои запасы. для кого этот бред?
  • Green sheet
    Скорее всего Запад не хочет чтобы Украина уничтожила Рашку и привела к ее развалу. Тупой Запад думает что Рашка поможет умиротворять Китай. Вместо етого получите все до наоборот, когда Китай пойдет в наступление Рашка воспользуется етим и атакует Европу
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