По инициативе СБУ на Харьковщине арестованы активы российских компаний на 40 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины".
Два других занимаются оптово-розничной торговлей в Украине", – говорится в сообщении.
По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.
В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), добавили в СБУ.
"СБУ продолжает изучать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 209 УКУ (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах)".
Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - отметили в ведомстве.