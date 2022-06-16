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По инициативе СБУ на Харьковщине арестованы активы российских компаний на 40 млн грн

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По инициативе СБУ на Харьковщине арестованы активы российских компаний на 40 млн грн
В Харьковской области по инициативе СБУ арестовали активы российских компаний на 40 миллионов гривен. Речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины".

Два других занимаются оптово-розничной торговлей в Украине", – говорится в сообщении.

По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.

В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), добавили в СБУ.

"СБУ продолжает изучать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 209 УКУ (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах)".

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

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