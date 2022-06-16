Новости • Помощь Украине, Война

Посол Мельник об ожиданиях от визита Шольца в Украину: "Зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия

3 14818
Посол Мельник об ожиданиях от визита Шольца в Украину: "Зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев должен пообещать Украине военную поддержку. Речь идет о поставках обещанного вооружения.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Мельник отметил, что Украина ждет от Шольца "зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия: 88 боевых танков Leopard и 100 боевых машин пехоты Marder.

Дипломат считает, что Германия может передать Украине большее вооружение и закрыть потребности украинской армии. Он призвал Шольца пообещать дальнейшие поставки во время визита в Киев.

"Ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск", – заявил посол.

Читайте также: Мы будем помогать столько, сколько потребуется, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Та може хватить зброї від Німеччини? Ставити вже нікуди
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мельник посьол якої країни?? Схоже що Московії!!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це кремлівська гнида з зеленого гнидника!!))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости