Посол Мельник об ожиданиях от визита Шольца в Украину: "Зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев должен пообещать Украине военную поддержку. Речь идет о поставках обещанного вооружения.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Мельник отметил, что Украина ждет от Шольца "зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия: 88 боевых танков Leopard и 100 боевых машин пехоты Marder.

Дипломат считает, что Германия может передать Украине большее вооружение и закрыть потребности украинской армии. Он призвал Шольца пообещать дальнейшие поставки во время визита в Киев.

"Ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск", – заявил посол.

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