Новости • Война

Фермеры Мелитополя подсунули оккупантам отравленную черешню, - мэр Федоров

35 64869
Фермеры Мелитополя подсунули оккупантам отравленную черешню, - мэр Федоров
Мелитопольские фермеры отдали оккупантам отравленную черешню, что вызвало массовое заболевание у рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телемарафона мэр Иван Федоров.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам - это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех оккупантов, которые воровали ее у фермеров. Это - очередной вид партизанского сопротивления, которое есть на территории Мелитопольского района. Не надо ничего у нас воровать! Это все выращивалось упорным трудом наших фермеров", - объяснил глава города.

Читайте: Оккупанты хотят скупать мелитопольскую черешню у фермеров за бесценок

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Що буде з тими фермерами після цієї заяви Федорова?
  • Злий Грицько
    Кацап?
  • Oleg Zaporogec
    Мені одному хочеться ****** цього хвьодорова за довгий язик
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости