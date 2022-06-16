Министр Франции по европейским делам поддерживает статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что считает необходимым предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом он сказал в эфире France Info 16 июня, в то время как лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министра спросили, какова позиция Франции относительно возможного предоставления Украине статуса кандидата после положительного заключения Еврокомиссии по ее заявке.

"Я думаю, что нужно открывать переговоры и предоставлять статус кандидата. У нас особая ответственность, потому что Франция все еще председательствующая (в Совете ЕС. – Ред.)... Подать этот сигнал, эту перспективу вступления – это часть той поддержки, которую мы должны оказать Украине", - сказал Клеман Бон.

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Его переспросили, должна ли речь идти об обычной или ускоренной процедуре.

"Мы говорим о будущем украинцев, которые сегодня под бомбежками. Я думаю, нужно дать этот сигнал об открытии переговоров и надеюсь, что это может произойти быстро. Сами переговоры, конечно, требуют времени", - сказал Клеман Бон, отметив, что Украине нужно будет достичь европейских стандартов во многих сферах, от верховенства права до уровня экономического развития, и этот процесс может занять много лет.

"Думаю, это не будет подарком ни Украине, ни ЕС, если проскочить все эти этапы (стандартной процедуры)", - отметил он.