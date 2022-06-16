В результате взрыва в Чернобаевке погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, - Офис Генпрокурора

15 июня в с. Чернобаевка раздался взрыв в районе рынка. 5 человек получили ранения, а 2 человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 15 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка в центре населенного пункта. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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