Около 20-22 тыс. человек похоронены в братских могилах в Мариуполе. Сколько еще под завалами, неизвестно, - Андрющенко

В братских могилах в Мариуполе похоронены около 20-22 тыс. человек.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в братских могилах, по нашим подсчетам, уже похоронены примерно 20-22 тыс. человек. Сколько еще под завалами, неизвестно", - сказал Андрющенко.

Он также добавил, что никто из россиян "не заморачивается" искать сначала тела погибших и заниматься их вывозом.

"В основном просто все сгребают, вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем всех тех, кто был вывезен таким образом. И никогда мы их не найдем", - сказал Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что вся медицинская система оккупантов, работающая в Мариуполе, за день обслуживает людей меньше, чем одно терапевтическое отделение обслуживало в довоенное время.

"Это все свидетельствует о том, что медицинской системы просто нет. Лекарств нет, оборудования нет, то, что было, вывезено или в Донецк, или в Россию. Это больше фикция такая", - сказал Андрющенко.

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