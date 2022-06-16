Прокурор МКС Хан: Украина – место преступления. У нас большой объем информации и желание добиться справедливости

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан отмечает большой объем собранной международными экспертами информации о преступлениях в Украине, связанных с военной агрессией РФ: выводы будут сделаны на основе собранных доказательств.

Об этом он сказал в эфире украинского телемарафона в четверг, находясь в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы зафиксировали много инцидентов, определили, какие преступления были совершены и кто может быть ответственным за это", - отметил Хан.

По его словам, уже во время второго визита в Украину в Киевской области он увидел, что "Украина – это место преступления".

"Мы имеем дело с большим объемом информации, которую получаем. Это все документируют", - сообщил прокурор МКС, отметив, что речь идет о разрушении гражданской инфраструктуры, преступлениях против детей, сексуальных преступлениях, пытках, ненадлежащем обращении с пленными.

"Наша задача - использовать требования и возможности законодательства и, собственно, проверить достоверность той информации, аутентичность информации, которую мы получили из разных источников… После того, как мы определим правдивую ситуацию, мы сможем использовать Устав и привлекать международных судей, чтобы надлежащим образом сделать выводы", - добавил Хан.

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В то же время прокурор МКС подчеркнул: "Одна вещь уже очень понятна сейчас: во время любого конфликта - и Украина здесь не исключение - мы всегда видим диспропорциональные последствия для детей, женщин, пожилых людей, и мы должны максимально мобилизовать закон на их защиту" .

"Хочу, пользуясь возможностью, заверить в нашей абсолютной поддержке и желании добиться справедливости… мы не можем терпеть такого издевательства над законом, мы должны сделать так, чтобы весь мир увидел, что закон работает", - подытожил прокурор МКС.

Отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать как минимум промежуточных выводов международных экспертов, прокурор МКС отметил: "Мы создали совместно с Офисом генпрокурора общую команду по расследованию на основе Евроюста… это очень активная работа… Это вопрос времени, законность должна быть… мы будем делать выводы на основе доказательной информации, а не утверждений".

Хан также сообщил, что от министра обороны Нидерландов получил информацию о привлечении нидерландских экспертов для проведения судебной экспертизы и опросов свидетелей.

В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила важность фиксации военных преступлений не только украинскими правоохранителями, но и международными коллегами. "Другое дело, когда профессионалы - граждане других стран это фиксируют и отмечают. Это очень важно и для будущих международных судов, и для нашей юстиции здесь, внутри страны", - отметила генпрокурор.