Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, - Макрон

Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она могла противостоять и победить российское наступление.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим эту поддержку в долгосрочной перспективе во всех ее формах... Я всегда был постоянным. Франция была рядом с Украиной с первого дня", - отметил Макрон во время визита в Ирпень.

СМИ уточняет, что президент отрицает какие-либо разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать... Мы на стороне украинцев и украинок однозначно", - добавил он.

Макрон назвал Ирпень "героическим городом", где было остановлено наступление армии РФ.

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"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что надо представлять героизм армии и украинского населения", - подчеркнул Макрон.