Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко
4 64933
В оккупированном Мариуполе "руководство" школ запрещает детям общаться на украинском и угрожает "последствиями".
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на перерывах. Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам срср!, - говорится в сообщении.