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Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко

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Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе "руководство" школ запрещает детям общаться на украинском и угрожает "последствиями".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на перерывах. Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам срср!, - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Sam Johns
    Ну та ше би він був популярним
    Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
  • Константин К e77bcd2e
    Ці наволочі добре розуміють "какая разніца"
  • Trevo Trow
    А нашим москворотим їб@натам "какая разніца на каком їзикє?"
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