Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов", - министр обороны Надь

Словакия направила новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь, информирует Цензор.НЕТ.

Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам Министра, техника уже находится на вооружении украинских защитников.

Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122 мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".

"Весь демократический мир помогает Украине защищаться от российской агрессии", – написал Надь.

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