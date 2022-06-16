Медведев о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев: "Любят ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Польза - ноль, к миру Украину это никак не приближает"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает визит лидеров Германии, Франции и Италии Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги в Украину бесполезным.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…", - говорится в сообщении.

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