"Суды" над защитниками Мариуполя – средневековое варварство для пропаганды внутри РФ, - Венедиктова

Будущие так называемые международные суды над защитниками "Азовстали" – это дикость, не имеющая ничего общего с юриспруденцией.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это дикость не только для нас, но и для всего цивилизованного мира (суды над пленными украинскими бойцами, которые защищают свою страну – ИФ). Мы очень тщательно следим за этой ситуаций, у нас много оперативной информации. Как только она перейдет в процессуальную плоскость, будем ее коммуницировать иначе", - сказала Венедиктова в эфире украинского телемарафона в четверг, комментируя ситуацию с будущими так называемыми международными судами над защитниками Мариуполя из "Азовстали".

"Все, что будет происходить – мало напоминает юриспруденцию. Это исключительно внутренний продукт, который будет производиться на свою внутреннюю пропаганду, для внутреннего потребителя… мы видим варварство, которые присуще средневековью. Поэтому все это будет отслеживаться, процессуально оформляться", - сообщила генпрокурор.

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