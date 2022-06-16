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"Суды" над защитниками Мариуполя – средневековое варварство для пропаганды внутри РФ, - Венедиктова

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"Суды" над защитниками Мариуполя – средневековое варварство для пропаганды внутри РФ, - Венедиктова
Будущие так называемые международные суды над защитниками "Азовстали" – это дикость, не имеющая ничего общего с юриспруденцией.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это дикость не только для нас, но и для всего цивилизованного мира (суды над пленными украинскими бойцами, которые защищают свою страну – ИФ). Мы очень тщательно следим за этой ситуаций, у нас много оперативной информации. Как только она перейдет в процессуальную плоскость, будем ее коммуницировать иначе", - сказала Венедиктова в эфире украинского телемарафона в четверг, комментируя ситуацию с будущими так называемыми международными судами над защитниками Мариуполя из "Азовстали".

"Все, что будет происходить – мало напоминает юриспруденцию. Это исключительно внутренний продукт, который будет производиться на свою внутреннюю пропаганду, для внутреннего потребителя… мы видим варварство, которые присуще средневековью. Поэтому все это будет отслеживаться, процессуально оформляться", - сообщила генпрокурор.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А шо це гівнокомандуюче наче у воду впало? Чому не забацає відосик що звільнить азовців? А ввечері знов вилізе вихвалятись який він маладєтс.
  • Fjall_Raven
    а беня диктова и её суды вместе с их решениями это не дикость?
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    ,,Видстэжэно и процэсуально оформлэно" (с). И ВСЁ??? Будете стэжить, як кацапы будут казнить Азовцев???? Суки zeлёные. Продали их и теперь со спокойной душой будете наблюдать за смертями Героев. К счастью, Карма - та ещё ****. Казнят и вас
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