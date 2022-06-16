Новости • Агрессия России против Украины, Война

Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании

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Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании
Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ведомстве отметили, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    З Офісу прзедента ще не відправили листа на захист Гундяя, "який врятував сотні тисяч українців", як і пуйловський Абрамович?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    З цього кацапського ублюдка такий же патріарх,як з гімна куля. А Великій Британії респект і уважуха!
  • Alessandro
    Питух Крякодил Гундяев вже давно пид санкциями БОГА!Путь його тильки у ПЕКЛО!
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