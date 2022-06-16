Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ведомстве отметили, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгин публично осудил главу РПЦ Кирилла. ВИДЕО