Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании
2 77922
Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
В ведомстве отметили, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.
Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей.