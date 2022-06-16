Оккупанты пытаются перейти трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы создать угрозу полного окружения Северодонецка и Лисичанска, - Бутусов. КАРТА

Остановить российское наступление можно только путём разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасная.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Основная ударная группировка российских войск на Донбассе наступает на район Бахмут – Соледар. Противник пытается расширить зону прорыва от Попасной. Россияне вышли к трассе Бахмут – Лисичанск у сел Нагорное и Берестово.

Одновременно оккупанты расширяют клин прорыва на север к Покровскому и к югу от села Врубовка на Лисичанск", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, командование оккупантов пытается перейти трассу Бахмут-Лисичанск, которая является удобным рубежом для обороны, чтобы атаковать затем Северск и создать угрозу полного окружения Северодонецка-Лисичанска.

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Также, продолжил журналист, враг пытается атаковать Лисичанск с юга и свернуть украинскую оборону в районе Золотое-Горское-Тошковское.

"Остановить российское наступление можно только путем разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасная. Вопросы остаются прежними: контроль переднего края, артиллерийская разведка, средства корректировки, контрбатарейная борьба, снаряды.

Российские войска также несут тяжелые потери, продвижение дается россиянам очень дорого. Украинская пехота выносит на себе основную нагрузку и позволяет украинским огневым средствам, прежде всего артиллерии, бить врага.

Украинское командование защищает до последней возможности каждый метр украинской земли, остановить противника пытаются повсюду. Идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость, высокий боевой дух и мотивацию, это ежедневный массовый подвиг, и люди делают все возможное, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов", - подытожил Бутусов.

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