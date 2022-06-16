"Газпром" предупредил Австрию, Германию и Италию о сокращении поставок газа. Цены подскочили на 25%

"Газпром" объявил о втором сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1" в Германию, снизив их до 40% мощности. Также он предупредил о сокращении поставок в Италию и Австрию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Министр экономики Германии заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы посеять неопределенность и повысить цены на энергоносители.

Оптовые цены на газ в Нидерландах подскочили на 25% в четверг утром.

В российском "Газпроме" заявили, что сокращение поставок якобы связано с задержкой оборудования Siemens Energy, проходящего техническое обслуживание в Канаде. Энергетический регулятор Германии отклонил это объяснение.

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Глава энергетического регулятора Германии Клаус Мюллер назвал сокращение "Газпромом" поставок в страну предупредительным сигналом, который может вызвать проблемы для крупнейшей экономики Европы этой зимой.

"Это существенно ухудшит нашу ситуацию. Возможно, мы могли бы пережить лето, поскольку отопительный сезон закончился. Но нам необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму", – сказал Мюллер.

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Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper заявила, что поставки из России уменьшились на четверть от согласованных объемов, но добавили, что смогли закупить недостающие объемы из других источников. Объемы поставок газа в Италию также сократились. Чешская энергетическая компания CEZ также сообщила о сокращении поставок российского газа. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что "Газпром" проинформировал ее о сокращении поставок газа.