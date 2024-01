Настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности, - президент Румынии Йоханнис

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Йоханнис написал в твиттере.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности в соответствии с международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", - отметил он.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC