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Настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности, - президент Румынии Йоханнис

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Настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности, - президент Румынии Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис после посещения Ирпеня призвал привлечь к ответственности российских преступников в соответствии с международным уголовным правосудием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Йоханнис написал в твиттере.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности в соответствии с международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Ahmed Nunji
    Кацапе, в тебе 5 помилок у слові "*****".
  • Post-AV
    Жалко, что Пороха рядом с ним нет, а то Клаус посреди мелюзги как столб. С Порохом они почти наравне стояли по росту и здоровые оба мужчины. Я не то, чтобы по росту людей оцениваю, ей богу это не так, да и сам я не высокий, но приятно, когда страну представляе мужчина, а не клоп)
  • Olexa Pluzh
    🇷🇴💙💛❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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