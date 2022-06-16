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Оккупанты планировали захватить Киев за 12 часов, - Резников

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Оккупанты планировали захватить Киев за 12 часов, - Резников
Российские военные ожидали, что захватят Киев в течение 12 часов после вторжения 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, у одного из убитых российских военных был найден документ, в котором указывались военные цели РФ.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", – отметил министр.

Россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы, добавил Резников.

"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивными. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас - всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - рассказал министр.

Лишь после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали предоставлять Украине более тяжелое вооружение.

Читайте: Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности, Крым и Донбасс, - Резников

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Топ комментарии

  • krot_lub
    А чому і ні. Дороги побудовані, оборонний заказ зірваний два роки підряд, клістрони в сейфі прокуратури, до шашликів готовилися.
  • stavr
    СЛАВА ЗСУ !СЛАВА НАЦГВАРДІЇ!СЛАВА ТЕРОБОРОНІ!
    СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
    СЛАВА ГЕРОЯМ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
  • Kek Jager
    И захватили бы без проблем. Вообще без проблем. Их остановили буквально десяток спецназовцев и десяток артиллеристов, кто без вообще какой-либо связи с командованием сам отбил потенциальную высадку около 80 ИЛ-76 в Гостомеле и еще до этого 50 вертушек летало плюс в Крыму стояли еще столько же десантуры, суммарно там под 4000 человек плюс 100 бэтров с ними. И в Сумах, внезапно, пошли работать такое же количество военных и гражданских, в Харькове тоже по Росгвардии отработали с БМП пару штук, Чернигов замедлил продвижение. И все прекрасно помнят видео, где эти десятки ИЛов груженных садятся в Беларуси, хотя вылетали еще из Пскова и других классических десантурных мест. Потому что спецназ подрезал вертолетный десант, а арта поработала по взлетке и там сесть было невозможно.

    Ни в один момент этой обороны власть и вся их команда не делали ничего. Спецназ да пощелкать ГРУшников, кто там уже заранее был.

    Да и вообще план у кацапов был полностью дебильным. Тот же десант могли высадить в другом месте, куда бы заранее прорвались танками. Ведь мин не было, взрывов фугасов для разрушения дорог в яму или мостов тоже не было. Феноминальная жадность нищего Путина, кто рос без отца, был бит неоднократно одноклассниками и потом работал в библиотеке и армейском клубе за нищую зарплату в 4 раза ниже инженерской, пока его жена наверняка имела более перспективные романы. Путин хотел побыстрее завоевать Киев, чтобы на пару санкций получить меньше. Но не вышло. А нас спас героизм наших ребят, но не власти.
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