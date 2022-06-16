С 16 июля украиноязычная версия должна стать основной для всех украинских сайтов, - Кремень

Все интернет-ресурсы, являющиеся представительствами зарегистрированных в Украине субъектов хозяйствования, с 16 июля должны иметь основную версию на украинском языке. Также должен быть локализован любой товар, на который установлена компьютерная программа - от электрокофеварки до автомобиля.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что через месяц, 16 июля, вступает в силу ч. 2 и ч. 6 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Эти статьи закона регламентируют использование государственного языка в интернете и языка интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах.

"На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", - сказал омбудсмен.

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В частности, речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машин, электрокофеварок, автомобилей и т.д.

Кроме того, все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию.

"Украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности этого субъекта", – сказал Кремень.

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Нарушителей будут штрафовать: в первый раз – на сумму от 3400 до 8500 грн, в случае повторного нарушения – на сумму от 8500 до 11900 грн.