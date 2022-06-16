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В Хмельницкой области запретили русские песни в публичных местах

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В Хмельницкой области запретили русские песни в публичных местах
До конца оккупации РФ территории Украины в Хмельницкой области будет действовать мораторий на использование русскоязычного культурного продукта.

Соответствующее решение было принято на заседании облсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 56 депутатов из 58.

Они также рекомендовали ОВА создать группу по разъяснению о моратории.

"Также рекомендовано органам местного самоуправления области осуществлять контроль на соответствующих территориях громад за соблюдением моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах", - говорится в сообщении.

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Ранее решение о запрете русскоязычных песен было принято в Тернополе и Ивано-Франковске.

Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    Pink Floyd, Paul McCartney and Metallica підтримали Україну, я можна слухати рашистське лайно
  • ПравдаЛюбка
    ю
  • Frol Fedoroff
    Чудове рішення. Але цього недостатньо. Треба заборони використання музичних творів на будь якій мові співаків-зраднмків, таких як Повалій, Лорак, Лобода та інші. Нехай на святах птахофабрики у Нгвосибірську співают
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