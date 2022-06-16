Новости

В Мюнхене неизвестный напал на украинца, когда узнал его национальность

21 97979
В Мюнхене неизвестный напал на украинца, когда узнал его национальность
В Мюнхене в Английском саду неизвестный напал и нанес травмы гражданину Украины после того, как узнал его национальность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В субботу в парке к 54-летнему мужчине подошел другой мужчина и спросил о его национальности, сообщила полиция в четверг.

Когда украинец ответил, неизвестный злоумышленник ударил его по лицу, а когда он уже упал на землю – ногой по голове.

По данным следствия, в результате насилия 54-летний мужчина на короткое время потерял сознание.

Читайте также: Беженцам из Украины в Германии не рады, - посол Мельник

После этого неизвестный вместе с другими людьми покинули место происшествия, сообщили в полиции.

Прохожие, видевшие нападение, вызвали полицию и скорую. Потерпевшего украинца доставили в больницу.

Полиция разыскивает свидетелей нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны

Топ комментарии

  • анатолий выборов
    рюзькі свінособаки у Німеччині.
  • ПравдаЛюбка
    Чому невідомий,кацапи так роблять.Виселить їх всих до ерефії!
  • Igor Abolinsh
    В Латвии в Риге один ублюдок тоже напал на латыша у которого на плечах был флаг Украины, а его девушка кажется из Украины. Остановился 3,14дарас на БМВ (Привет Шольцу!!!) где пассажирка рядом была сотрудницей латвийской полиции, выбежал и напал с кулаками. По ********** ведут внутреннее расследование в полиции. Первый суд уже был - 200 часов принудительных работ, адвокат потерпевшего настаивает на другой статье с реальной отсидкой.

    Характерно, что когда этого смелого прорашистского ******** нашли, он героически прятался за трубой на чердаке своего дома!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости