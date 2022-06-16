160 тыс. кв. км территории Украины требуют обследования на наличие взрывоопасных предметов, - Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Медиацентре "Украина-Укринформ" в Киеве в четверг сообщила, что обследование на наличие взрывоопасных предметов нуждается в 160 тыс. квадратных километрах территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"160 тыс. квадратных километров территории Украины на сегодняшний день нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов. Под председательством министра обороны в Украине создан национальный орган по противоминной деятельности, который уже работает и осуществляет координацию и коммуникацию между всеми органами государственной власти и международными организациями в вопросах противоминной деятельности ", - сказала Маляр.

Она подчеркнула, что 160 тыс. квадратных километров – это статус одной из наиболее загрязненных стран мира.

"Украина рассчитывает на дальнейшую помощь от Женевского международного гуманитарного центра разминирования", – добавила Маляр.

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