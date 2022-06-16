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Суд запретил пророссийскую "Партию Шария"

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Суд запретил пророссийскую "Партию Шария"
Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные движения "Чесно".

Отмечается, что это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ потребовала запретить Партию Шария в Окружном административном суде города Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны быть переданы в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

"Партия Шария" – это уже 9 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    після 8 років війни, аплодую
  • Евгений Дюков 523f86fb
    Блин, я думал это уже давно сделано 0_о. Ну хоть теперь
  • Right Right 2d264255
    Зараз представники партії Шмарія на окупованих територіях здають українських патріотів та отримують цапські паспорти
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