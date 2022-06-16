Войну в Украине можно решить только военным путем, с помощью оружия партнеров по НАТО, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По словам Штрак-Циммерман, "мы должны быть готовы доставить тяжелое вооружение сейчас и в будущем, и мы должны уже сейчас начать смотреть на то, что может произойти в военном плане в ближайшие месяцы. Каждый день на счету".
Она ожидает, что премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон "возьмут на себя конкретные обязательства" во время визита в Киев, потому что "вопрос поставки оружия должен касаться не только Германии".
"Каждый должен дать то, что может дать. Я глубоко убеждена, что эту войну можно решить только военным путем, то есть с помощью оружия партнеров по НАТО", - отметила немецкий политик.
Она надеется, что украинская власть прямо, с глазу на глаз, поговорит с Шольцем о военной помощи, и считает, что такая коммуникация лучше, чем через прессу и соцсети. Зеленский, считает она, мог бы "объяснить ситуацию и сказать, какое оружие он хочет и какое ему нужно. Шольц может откровенно сказать, что сработает, а что – нет".
"Надеюсь, что-то прояснится. Надеюсь, дипломатические практики будут отвергнуты, и все вопросы станут кристально ясными. В конце концов это не поход за кофе", - добавила Штрак-Циммерман.
Глава Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрейтер добавил, что "перед лицом жестоких репрессий со стороны России Украина также нуждается в дальнейшей военной поддержке. Для этого также должны быть как можно более конкретные обязательства".