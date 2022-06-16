В ВСУ за неделю передали более 33 тыс. бронежилетов и более 19 тыс. шлемов, - Маляр

В течение недели в Вооруженные силы Украины Министерство обороны передало более 33 тысяч бронежилетов, 19 тысяч шлемов, 13,5 тыс. пар обуви и более 22 тысяч комплектов одежды.

Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 8 по 15 июня для обеспечения подразделений ВСУ Минобороны передало свыше 33 тысяч бронежилетов, свыше 19 тысяч шлемов, свыше 13,5 тысяч пар обуви и свыше 22 тысяч комплектов костюмов полевых", - сообщила Маляр, добавив, что в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча бронежилетов и пять тысяч шлемов, отгруженных поставщиками и уже на пути в ВСУ.

Она также напомнила, что уже осуществляется поставка зимней одежды для нужд ВСУ.

"Если подытожить поставки за первую половину июня, то Министерство обороны передало в ВСУ более 55 тысяч бронежилетов и более 27 тысяч шлемов", - подытожила Маляр.

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По словам замминистра обороны, профильное министерство работает таким образом, чтобы гарантировать стабильные ритмичные поставки для армии и постепенно наращивать их объемы.