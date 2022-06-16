В настоящее время угрозы на Киевском направлении нет, - Генштаб ВСУ

Пока угрозы нового наступления российских войск на Киев нет.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок – не обнаружено. В настоящее время противник привлек почти все свои сухопутные войска к вооруженной агрессии против нашего государства", – отметил генерал.

В то же время, Громов не исключил, что враг в любой момент может изменить тактику.

"Но не исключается и то, что в случае принятия соответствующего политического решения его вооруженные силы будут пополнены. Также будет произведена мобилизация. Скрытая или открытая мобилизация. В этих условиях мы не исключаем, что противник может создать соответствующие воинские части, провести боевое урегулирование, создать группировка для наступления в других направлениях. В том числе наступления на Киев. Для этого нужны условия, нужно время", - предупредил он.

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