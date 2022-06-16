Украине нужно все – от РСЗО до артиллерии и ПВО, - Маркарова

Украинские дипломаты ведут активные переговоры с 20 странами, уже предоставляющими вооружение Украине и в целом с 40 странами-участницами контактной группы.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы ожидаем всего... Понятно, что наши приоритеты очень четкие. Нам нужно все, начиная от систем залпового огня до артиллерии, до воздушной поддержки и еще очень многое. Чем мы очень подробно делимся с нашими стратегическими партнерами. Нам нужно все для того, чтобы победить", – объяснила дипломат.

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