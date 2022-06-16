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Столтенберг ответил Папе Римскому: За войну в Украине ответственен Путин

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Столтенберг ответил Папе Римскому: За войну в Украине ответственен Путин
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

Об этом он заявил, комментируя слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"НАТО – это оборонный альянс. И война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Альянс и страны-члены вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.

"Это ни для кого не является угрозой. Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому, это президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - добавил генсек НАТО.

Читайте: Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине

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Топ комментарии

  • SuperVsirf .
    киньте цього папу у вулик
  • Vitaliy Khyzhnyak
    Розчарований папою,на жаль не має Папи Павла 2,на жаль...
  • Владимир Николенко 123e1460
    Він просто старий маразматичний дід який не має ніякого відношення до віри та Бога,якби у нього була хоча б крапля Віри він би оголосив хрестовий похід проти нового царя ірода-путіна та його орд сатани і пообіцяв прощення гріхів, або принаймні сказав хто є стороною Правди а хто є силою зла та брехні.Віра якраз і полягає в тому щоб не боятися казати Правду. Натомість маємо абсолютно жалюгідного йолопа який легко ведеться на кремлівську пропаганду.в Біблії написано по ділам їх впізнаєте їх тут ні слов ні діла,якась дурна декорація.
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