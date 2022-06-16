Столтенберг ответил Папе Римскому: За войну в Украине ответственен Путин
Об этом он заявил, комментируя слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"НАТО – это оборонный альянс. И война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину", – подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что Альянс и страны-члены вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.
"Это ни для кого не является угрозой. Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому, это президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - добавил генсек НАТО.