В Латвии до 15 ноября демонтируют памятники и другие объекты, прославляющие советский и нацистский режимы

Сейм Латвии принял в четверг закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаж на территории Латвийской Республики". Он предполагает, что эти объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.

За закон проголосовал 61 депутат, против – 19. Депутаты отклонили предложение о сносе указанных объектов ранее – в августе или сентябре.

Ранее на заседании комиссии по образованию, культуре и науке советник исполнительного директора Риги Марис Кнокс отметил, что с учетом размера памятника советским воинам в Пардаугаве для самоуправления будет непростой задачей уложиться в срок до 15 ноября.

Законом предусмотрен снос памятника в парке Победы. Подземная часть должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.

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Остальные объекты, подлежащие демонтажу, до 31 июля определит Кабинет министров.

Демонтаж станет обязанностью самоуправления, возле которого находится объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

Закон также содержит специальные положения о демонтаже объектов, в частности, о том, что соответствующий муниципалитет имеет право инициировать демонтаж независимо от принадлежности объекта и земельного участка, на котором он расположен.

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Оригинальные детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющих художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов государственному, муниципальному или частному аккредитованному музею.

Для определения ценных деталей планируется использовать трехмерное лазерное сканирование. Предполагается, что вместе со сбором информации вся работа может занять около двух месяцев.

Новый закон запрещает экспонирование в общественных местах памятников, произведений искусства и других объектов, отвечающих хотя бы одному из следующих критериев: памятник прославляет "оккупационные власти СССР или нацистской Германии, связанные с ними событие или личность"; прославляет "тоталитарную идеологию, насилие, военную агрессию и идеологию, а также включает символы советской власти или нацизма".

Однако в законе отмечается, что это не распространяется на памятники, мемориалы, мемориальные доски, памятные места и другие объекты, расположенные в местах захоронения воинов, погибших во время Второй мировой войны.