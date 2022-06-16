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Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, - Макрон

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Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, - Макрон
Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все четыре страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете", – заявил Макрон.

Этот статус может развиваться в контексте политики соседства, добавил Макрон, упомянув в этой связи Молдову.

Президент Франции отметил, что этот путь будет продолжаться некоторое время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.

"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые возникают в отношении энергетической безопасности, безопасности мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего общего континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации и предлагаем идею единого европейского сообщества", – заявил Макрон.

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Топ комментарии

  • Pavlo Tverdokhlib
    Чує моє серце що почесну роль накладача вето вирішили лишити мадяру.....
  • Alex Tiger
    Мне попадались заметки тут, на ЦН, что мадьяры вроде не против. Я думаю, что нам таки дадут этот статус. Только вступать в ЭС можно будет после выполнения очень многих условий. Порох и ВР предыдущая приняли 144 закона, чтобы получить ассоциацию. А вот буба не сможет выполнить это задание. Если найвелычнишый обещает Байдену назначить прокурора САП, а потом не выполняет это по указке Бени, то о чем можно говорить.
  • Dust
    дякуємо Дімі Мєдвєдєву, його пост у твітері був останньою соломинкою, яка переломала горби цих "верблюдів", які ще мабуть вагались у наданні Україні кандидатства у ЄС
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