Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, - Макрон

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все четыре страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете", – заявил Макрон.

Этот статус может развиваться в контексте политики соседства, добавил Макрон, упомянув в этой связи Молдову.

Президент Франции отметил, что этот путь будет продолжаться некоторое время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.

"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые возникают в отношении энергетической безопасности, безопасности мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего общего континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации и предлагаем идею единого европейского сообщества", – заявил Макрон.

Также читайте: Глава Европарламента Метсола о перспективе предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС: Визит Макрона, Шольца и Драги политически важен