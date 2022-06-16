Чешское правительство поставит Украине дополнительные боеприпасы и средства химзащиты

В среду правительство Чехии обсудило дальнейшую помощь Украине, но из-за режима секретности премьер-министр Петр Фиала не раскрыл подробности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Перед заседанием кабинета министров министерша обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия и в дальнейшем будет помогать поставкам оружия Украине, подвергшемуся нападению со стороны России. По ее словам, принято решение о снабжении средствами противохимической защиты, также готовится еще одна партия боеприпасов. Позже министерша сообщила "Чешскому телевидению", что эта военная помощь будет стоить более восьми миллионов крон (325 тыс евро).

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Важность снабжения оружием сейчас глава Министерства обороны видит в том, что война в Украине переходит в фазу замороженного конфликта.

Напомним, Чешская Республика была одной из первых стран, которая предоставила Украине конкретную военную помощь в связи с российским вторжением.

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