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Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, - Шольц

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Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, - Шольц
Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали предоставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше, насколько Украине будет необходимо", - сказал Шольц на пресс-конференции после встречи лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что в Германии учат украинских военных пользоваться современным вооружением, в частности, самоходными гаубицами и зенитными установками.

"Мы также пообещали, что предоставим и установки IRIS (системы противовоздушной обороны IRIS-T – ИФ-У), которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Мы также договорились с Соединенными Штатами и Великобританией о том, что будем предоставлять ракетные установки залпового огня" , – добавил канцлер Германии.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Всех, кто выдвигает претензии Шольцу пусть лучше обратится, например, к спонсору Боневтика дяде Бене !
    Сколько последний дал денег на закупку оружия !?
  • izzabaru
    Шольца вже можна брать стендапером в Квартал-95.
    Так і жжот хохмами.

  • Oleg Kikta
    Зрозуміло. Тобто нічого.
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